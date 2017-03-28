"Луч-Энергию" могут признать банкротом

Заместитель директора фирмы кредитора "Двитекс" Сергей Шаронов сообщил, что 29 марта в 9.00 по московскому времени состоится очередное заседание Арбитражного суда Приморского края по заявлению о признании "Луча-Энергии" несостоятельным (банкротом). Он отметил, что клубу неоднократно предоставляли возможность погасить имеющиеся задолженности.

– Дело о банкротстве ФК "Луч-Энергия" рассматривается по заявлению кредитора, имеющего денежные требования к клубу с 2014 года, – сказал Шаронов. – Интересы кредитора представляет Юридическая фирма "Двитекс". Ранее кредитор обратился Арбитражный суд Приморского края для взыскания задолженности. В начале 2016 года суд признал долг и обязал футбольный клуб "Луч-Энергия" выплатить заявителю задолженность. Несмотря на то, что данные судебные решения давно вступили в законную силу, клуб до настоящего времени уклоняется от погашения задолженности.

В связи с длительным неисполнением решения суда кредитор был вынужден обратиться снова в суд с заявлением о признании ФК "Луч-Энергия" несостоятельным (банкротом). Заявление кредитора о признании клуба банкротом рассматривается судом с 14.09.2016 года, судебные заседания уже неоднократно откладывались для предоставления должнику возможности погасить задолженность. Однако, до настоящего времени руководство приморского клуба, имея достаточное количество времени, не исполнило решение суда. В связи с тем, что "Луч-Энергия" не предпринял мер для мирного урегулирования спора, задолженность до настоящего времени не погасил, имеются достаточные основания для признания футбольного клуба банкротом уже завтра.