Леонид Ткаченко назначен тренером-консультантом молодежной команды "Балтики"

Бывший главный тренер "Балтики" Леонид Ткаченко получил работу в клубе. Как сообщает официальный сайт калининградцев, специалист стал тренером-консультантом молодежной команды.

- Мы гордимся, что Леонид Иванович принял наше предложение поработать с молодежной "Балтикой". Для клуба Ткаченко – легенда, это человек, с именем которого калининградская команда ассоциируется в футбольной России. Именно под его руководством балтийцы добились наивысших достижений в своей истории, - комментирует назначение председатель Совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков. - Не сомневаемся, богатейший опыт Леонида Ивановича принесет плоды: в будущем увеличится число местных воспитанников в составе "Балтики", повысится уровень тренеров-преподавателей ЦПМФ, а болельщики с еще большей теплотой будут относиться к своему родному клубу. Хочу также отметить, что в этом году финансирование Центра подготовки молодых футболистов было значительно увеличено.

Под руководством Леонида Ткаченко "Балтика" провела 288 официальных матчей. По этому показателю он является рекордсменом клуба.