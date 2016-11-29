"Кубань" выразила соболезнования родным и близким игроков и сотрудников "Шапекоэнсе"

"Кубань" выразила соболезнования близким футболистов, тренеров и персонала бразильского клуба "Шапекоэнсе". Самолет с командой на борту потерпел крушение в Колумбии, куда "Шапекоэнсе" летел на финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ".

"Футбольный клуб "Кубань" выражает соболезнования всем родным и близким футболистов, тренеров и персонала, а также болельщикам футбольного клуба "Шапекоэнсе" в связи с крушением самолета, на борту которого находилась бразильская команда, – говорится в заявлении "Кубани". – Напомним, "Кубань" и "Шапекоэнсе" в недавнем прошлом связывали деловые отношения: именно из этого клуба в стан желто-зеленых в январе 2016 года перешел бразильский фланговый защитник Аподи. Сейчас Аподи на правах аренды выступает за бразильский клуб "Спорт Ресифе".