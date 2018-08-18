"Краснодар-2" обыграл "Луч" и продолжает лидировать в ФНЛ

"Луч" дома уступил "Краснодару-2" (0:1) в матче седьмого тура Олимп-Первенства ФНЛ. Единственный мяч на 48-й минуте забил Даниил Уткин.
Вторая команда "Краснодара" с 17-ю очками лидирует в ФНЛ. У "Луча" восемь очков и 12-е место.
В следующем туре краснодарцы примут "Томь", а "Луч" на выезде сыграет против "СКА-Хабаровск".
Олимп-Первенство ФНЛ
7-й тур
"Луч" (Владивосток) - "Краснодар-2" - 0:1 (0:0)
Гол: Уткин, 48.
"Луч": Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев, Степанец, Павленко (Носов, 55), Машнев (Хлебородов, 78), Дзахов (Прокофьев, 59), Пономаренко, Визнович (Батов, 67), Гордиенко.
"Краснодар-2": Сафонов, Голубев, Бочко, Назаров (Парадин, 74), Татаев, Катрич (Рзаев, 61. Сабуа, 90), Мацукатов (Григорян, 46), Уткин, Онугха, Сулейманов, Сергеев.
Предупреждения: Суслов, 32. Пономаренко, 47. Батов, 70. Голубев, 90+1. Сергеев, 90+1.
Судья: Фролов (Москва).
18 августа. Владивосток. Стадион "Динамо".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/