Игроки "Томи" против увольнения спортивного директора

Защитник "Томи" Илья Кухарчук отметил, что игроки команды находятся в шоке от решения руководства клуба уволить спортивного директора Игоря Кудряшова и просят оставить его на этой должности.

В декабре Кухарчук сообщил, что долг по зарплате перед ним составляет шесть месяцев. Генеральный директор клуба Татьяна Смирнова 23 октября сказала, что в ближайшее время футболистам будет перечислена одна зарплата, а до конца года "Томь" погасит долги полностью.

- Руководство клуба хочет уволить спортивного директора Игоря Кудряшова, - цитирует "РИА Новости" Кухарчука. -Это самое настоящее чрезвычайное происшествие, все ребята в шоке и бурно реагируют на такое решение. От лица всей команды хочу заявить, что мы хотим продолжать работу с Кудряшовым. Игорь Владимирович добросовестно и качественно выполняет свою работу.

Ощущение, что решили сделать крайним Кудряшова, хотя он собирал эту команду, его вклад в спортивные успехи очень важен. В тяжелое время для "Томи", когда нет средств, он взял кредиты на свое имя и выплачивал нам деньги. В ситуациях, когда футболисты были готовы на крайние меры, он был посредником между нами и руководством, находил выход, сглаживал углы и не давал нам усомниться в руководителях клуба и региона.