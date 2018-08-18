Игорь Осинькин: "Чертаново" хотело победить после 0:2, но..."

Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин прокомментировал ничью против "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 7-го тура ФНЛ. Столичный клуб уступал 0:2, но смог сравнять счет.

– По тому, как складываются наши игры, я бы хотел играть по два вторых тайма, а если серьезно, нельзя сказать, что первый тайм не получился совсем, но фактически залетело все что было, – сказал Осинькин. – У нас тоже были моменты, но мы их реализовать не смогли, но в целом игра в атаке у нас складывалась, поэтому один забитый гол, позволил бы бороться за очки. Так и получилось, а когда забили второй, уже начали думать о третьем, поэтому есть небольшая неудовлетворенность, но мы проигрывали 0:2, так что результат положительный. (Никита АРМАНД)