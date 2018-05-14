Игорь Ефремов: "Надеюсь, что с "Кубанью" все будет в порядке"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил надежду, что "Кубань" справится со сложной финансовой ситуацией и продолжит играть в первой лиге. Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что из-за долгов перед РФС в 17 миллионов рублей клуб не допущен к лицензированию.

- Про недопуск к лицензированию я комментариев давать не могу, потому что это не моя компетенция. Такие вопросы лучше задавать РФС, - сказал Ефремов.

- Какие у вас ожидания от всей этой ситуации?

- Надеюсь, что все будет в порядке.

"Кубань" в сезоне-2017/18 заняла девятое место, но если клуб не пройдет процедуру лицензирования, то в следующем году в ФНЛ выступать не будет, и свое место в лиге сохранит "Ротор", занявший 17-е место. (Андрей СИЗЯКИН)