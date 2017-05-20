 Игорь Черевченко: "Задачи "Балтики" на следующий сезон? Мой контракт заканчивается 31 мая". ФУТБОЛ - ФНЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
21:10 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игорь Черевченко: "Задачи "Балтики" на следующий сезон? Мой контракт заканчивается 31 мая"

0
0
0
0

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после игры 38-го тура ФНЛ против "Шинника" (1:0) отметил, что в минувшем матче было мало футбола. Благодаря добытой победе клуб из Калининграда сохранил прописку в ФНЛ.

– Игры сегодня было мало, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Состояние поля – цена результата. Так что в основном была борьба. В таких матчах решающие голы часто забиваются со "стандартов".

– Какие задачи могут стоять перед "Балтикой" в будущем сезоне?

– Об этом говорить пока рано. Давайте примем во внимание, что мой контракт заканчивается 31-го. Будем встречаться и разговаривать.

Дополнительная информация

http://fc-baltika.ru/news/my-spaslis

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий