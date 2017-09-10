"Химки", проиграв "Оренбургу", продлили серию без побед до 10 матчей, "Тамбов" обыграл "Томь"

"Оренбург" на своем поле разгромил "Химки" (5:2) в матче 13-го тура первенства ФНЛ. В составе победителей дублями отметились Артем Делькин и Дмитрий Андреев.

Отметим, что после этой игры серия подмосковной команды без побед достигла 10 матчей (2 ничьих, 8 поражений).

В другом матче тура "Тамбов" дома одержал победу над "Томью" - 3:1. Клуб из Томска не может победить в шести последних встречах (2 ничьих, 4 поражения).

Россия

ФНЛ

13-й тур

"Оренбург" (Оренбург) - "Химки" (Химки) - 5:2 (4:1)

Голы: Чиркин, 13 (1:0). Делькин, 26 (2:0). Андреев, 32 (3:0). Дворников, 37 - с пенальти (3:1). Андреев, 43 (4:1). Кузьмичев, 69 (4:2). Делькин, 88 (5:2).

"Оренбург": Руденко, Малых, Андреев, Удалый, Бегич (Дюриш, 89), Воробьев (Попович, 59), Чиркин (Бреев, 63), Попов, Георгиев, Мамтов (Серченков, 74), Делькин.

"Химки": Байчора, Заика, Малания, Лапин, Шумских (Лисинков, 39), Беликов (Кузьмичев, 46), Тюнин, Мостовой, Батов (Горячев, 80), Талалай (Яковлев, 63), Дворников.

Предупреждения: Талалай, 5. Шумских, 15. Кузьмичев, 58. Попович, 82. Бреев, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

10 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Тамбов" (Тамбов) - "Томь" (Томск) - 3:1 (2:1)

Голы: Скворцов, 4 (1:0). Померко, 27 (1:1). Шевчук, 39 - с пенальти (2:1). Пульич, 80 - в свои ворота (3:1).

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Кашчелан, Скворцов, Рыжков (Мурнин, 61), Дутов (Гультяев, 76), Кухарчук (Часовских, 58), Шевчук (Быстров, 69).

"Томь": Шафинский, Гирдвайнис (Соболев, 62), Зуйков, Микуцкис, Пульич, Деобальд, Макурин (Кудряшов, 82), Войдель, Померко, Сасин (Салахутдинов, 84), Саная.

Предупреждения: Овсиенко, 41. Дутов, 44. Рыбин, 67. Скворцов, 81.

Судья: Кукуян (Сочи).

10 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".