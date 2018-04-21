Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил игрокам "Ротора-Волгоград" задачу вернуть клуб в премьер-лигу. Сегодня волгоградцы провели первый матч на новом стадионе чемпионата мира-2018, обыграв "Луч-Энергию" 4:2. "Ротор-Волгоград" занимает 14-е место в таблице ФНЛ, в 2 очках от зоны вылета в ПФЛ.
- Чтобы достигать больших результатов, вам надо пахать, - цитирует ТАСС Бочарова, беседовавшего с футболистами. - Мы готовы и будем помогать "Ротору", нас очень волнует и беспокоит, когда футболисты играют не совсем в полную силу. Понимаем, что нужно время и становление. Мы вернули в тяжелой трехлетней борьбе герб "Ротора", сегодня он принадлежит области.
Мы ждем игры и результата от "Ротора". Мы нужно, чтобы вы закрепились и остались в ФНЛ. У нас есть задача, чтобы клуб играл в премьер-лиге, мы к ней идем. Не сомневаюсь, что "Ротор" будет там играть.
vmankirov
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
22:43 21 апреля
NF
Ставить-то задачи "высокоэффективные менеджеры" умеют, а вот...
22:23 21 апреля
Kanidzha
И Торпедо!
21:07 21 апреля
Kanidzha
И мы ждем с нетерпением Ротор в премьере!
21:06 21 апреля