Губернатор поставил "Ротору" задачу выйти в премьер-лигу

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил игрокам "Ротора-Волгоград" задачу вернуть клуб в премьер-лигу. Сегодня волгоградцы провели первый матч на новом стадионе чемпионата мира-2018, обыграв "Луч-Энергию" 4:2. "Ротор-Волгоград" занимает 14-е место в таблице ФНЛ, в 2 очках от зоны вылета в ПФЛ.

- Чтобы достигать больших результатов, вам надо пахать, - цитирует ТАСС Бочарова, беседовавшего с футболистами. - Мы готовы и будем помогать "Ротору", нас очень волнует и беспокоит, когда футболисты играют не совсем в полную силу. Понимаем, что нужно время и становление. Мы вернули в тяжелой трехлетней борьбе герб "Ротора", сегодня он принадлежит области.

Мы ждем игры и результата от "Ротора". Мы нужно, чтобы вы закрепились и остались в ФНЛ. У нас есть задача, чтобы клуб играл в премьер-лиге, мы к ней идем. Не сомневаюсь, что "Ротор" будет там играть.