Евгений Бушманов: "Футболисты "Спартака-2" решили, что соперников можно обыграть без особых усилий"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после матча 24-го тура ФНЛ с "Шинника" (1:2) отметил закономерность итогового результата. Специалист выразил уверенность в том, ко второй части сезона команда станет сильнее.

– Результат матча считаю закономерным, – цитирует пресс-служба ФНЛ Бушманова. – Победила та команда, которая больше хотела выиграть. В "Спартаке-2" выступают молодые футболисты. Они пока набираются игрового и жизненного опыта. После победы в прошлом туре наши ребята, видимо, решили, что других соперников можно переиграть без особых усилий. Понятно, что в ФНЛ так не бывает. Все матчи турнира сложные. А тем более для молодежи. Разберем эту игру и сделаем правильные выводы.

Если же подводить итоги выступления "Спартака-2" в первой части нынешнего сезона, то считаю, что ребята провели ее хорошо. Они молодцы. Во многих поединках демонстрировали яркий, зрелищный футбол. Убежден, что весной наша команда станет сильнее.

– Почему у "Спартака-2" слева в обороне играет Самсонов, хотя в вашем распоряжении есть защитник Сокол?

– Самсонов левша. Нам удобнее, когда в этой зоне играет футболист, у которого левая нога рабочая. Так проще создавать в атаке опасные моменты. К тому же Самсонов более опытный игрок. Сокол же – еще молодой. У него все впереди.

– Почему была произведена замена Савичева?

– Хотелось освежить игру. Матч складывался для нас неудачно, поэтому, в принципе, можно было менять любого футболиста. Выбрал Савичева потому, что он один из самых старших. Костя должен был вести за собой команду. Увы, в поединке с ярославцами у него не получилось.

– Расскажите о дальнейших планах "Спартака-2".

– Девять футболистов команды в конце ноября поедут на Кипр в сборную ФНЛ. Кто-то из наших ребят сыграет за дубль красно-белых. Затем все уйдут в отпуск. Мы отдохнем, а в январе соберемся все вместе и начнем подготовку к весенней части сезона.