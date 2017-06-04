"Енисей" проведет игры со "Спартаком-2", "Уфой" и "Химками"

Красноярский "Енисей" выйдет из отпуска 15 июня и отправится на сборы в Новогорск, которые продлятся до 30 июня. После интенсивного тренировочного цикла игроки получат несколько дней отдыха, а затем соберутся в Красноярске на финальный этап подготовки к началу нового сезона ФНЛ, который стартует 8 июля.

Во время учебно-тренировочных сборов красноярцы проведут четыре товарищеских матча: 21 июня против "Спартака-2", 25 июня две игры против "Уфы" и завершат подготовительный цикл 29 июня матчем с "Химками".

Напомним, что по итогам сезона-2016/17 "Енисей" занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В переходных матчах красноярская команда проиграла тульскому "Арсеналу".

После сезона "Енисей" покинул главный тренер Андрей Тихонов, подписав контракт с "Крыльями Советов".