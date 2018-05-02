"Енисей" обыграл "Волгарь" благодаря двум пенальти

"Енисей" в матче 36-го тура ФНЛ обыграл "Волгарь" со счетом 2:1. Оба гола хозяева забили с пенальти - отличились Александр Кутьин и Валерий Кичин.

У гостей гол забил Владлен Бабаев.

Первенство России

ФНЛ

36-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1 (0:0)

Голы: Кутьин, 61 - с пенальти (1:0). Бабаев, 70 (1:1). Кичин, 82 - с пенальти (2:1).

"Енисей": Нестеренко, Чичерин, Гасанов, Гарбуз (Жиров, 64), Кичин, Е.Иванов, Камеш (Саркисов, 46), Фатуллаев, Обрадович, Комков (Рожков, 68), Кутьин (Малоян, 84).

"Волгарь": Терновский, Степанов (Лесников, 86), Запрудских (Болонин, 25), Мурачев, Д.И.Иванов, Бердников, Бабаев, Шалаев (Горулев, 71), Пилиев, Пустозеров (Козлов, 88), Онугха.

Предупреждения: Чичерин, 34. Рожков, 74. Мурачев, 81.

Судья: Москалев (Воронеж).

2 мая. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".