"Енисей" обыграл "Волгарь" благодаря двум пенальти

"Енисей" в матче 36-го тура ФНЛ обыграл "Волгарь" со счетом 2:1. Оба гола хозяева забили с пенальти - отличились Александр Кутьин и Валерий Кичин.
У гостей гол забил Владлен Бабаев.
Первенство России
ФНЛ
36-й тур
"Енисей" (Красноярск) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1 (0:0)
Голы: Кутьин, 61 - с пенальти (1:0). Бабаев, 70 (1:1). Кичин, 82 - с пенальти (2:1).
"Енисей": Нестеренко, Чичерин, Гасанов, Гарбуз (Жиров, 64), Кичин, Е.Иванов, Камеш (Саркисов, 46), Фатуллаев, Обрадович, Комков (Рожков, 68), Кутьин (Малоян, 84).
"Волгарь": Терновский, Степанов (Лесников, 86), Запрудских (Болонин, 25), Мурачев, Д.И.Иванов, Бердников, Бабаев, Шалаев (Горулев, 71), Пилиев, Пустозеров (Козлов, 88), Онугха.
Предупреждения: Чичерин, 34. Рожков, 74. Мурачев, 81.
Судья: Москалев (Воронеж).
2 мая. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/
Lav5002
Первый пенальти был 50 на 50 (возможно нападающий сам налетел на ногу защитника). Второй пенальти - выдуманный на 100 процентов ( как в Самаре Факелу). Защитника сзади грубо толкнули в спину и он как после выстрела вскинул руки и неумышленно коснулся мяча, так что он даже и не изменил направления. Но для судилы это был блестящий шанс отработать полученную мзду - и он его не упустил. Поэтому не приходится удивлятся, что многие самарские болельщики радовались победе рыльев с левого пенальти - они по опыту знали, что их соперники получат такие же левые победы.
15:23
Товарищ Бендер!
По другому никак,только с помощью судей крысы,оренбург и енисей добивются побед
15:18