"Енисей" обыграл "Мордовию", "Нефтехимик" победил "Сокол"

В матче 32-го тура первенства ФНЛ "Енисей" в гостях обыграл "Мордовию" со счетом 2:1. В другой встрече "Нефтехимик" победил "Сокол" – 2:1.

Первенство России

ФНЛ

32-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Енисей" (Красноярск) – 1:2 (1:1)

Голы: Кренделев, 19 (1:0). Самодин, 28 (1:1). Саркисов, 90 (1:2).

Нереализованный пенальти: Кренделев, 32 (вратарь).

"Мордовия": Леонов, Навлетов, Лебедев, Сабитов, Багаев, Осипов, Сысуев (Молодцов, 81), Игнатович, Петров, Кренделев (Амбарцумян, 53), Алхазов (Лукьянов, 69).

"Енисей": Опарин, Гультяев (Семакин, 80), Чичерин, Чернов (Саркисов, 56), Кичин, Васильев, Алиев, Ланин, Камеш, Самодин, Козлов (Иванов, 73).

Предупреждения: Чернов, 31. Игнатович, 57. Кичин, 75. Лебедев, 86.

Удаление: Игнатович, 64.

Судья: Шадыханов (Москва).

17 апреля. Саранск. Стадион "Старт".

"Сокол" (Саратов) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:2 (0:1)

Голы: Бабырь, 20 (0:1). Воронкин, 88 (0:2). Романенко, 90+2 (1:2).

"Сокол": Федоров, Ходырев, Васянович, Семенов, Магадиев, Романенко, Дудолев (Шпитальный, 58), Плэтикэ, Мануковский, Хрущев (Перченок, 62), Галыш.

"Нефтехимик": Комаров, Кобахидзе, Сурков, Пытлев, Морозов, Бойчук (Воронкин, 46), Маляка, Петролай, Галиакберов (Тараканов, 73), Бабырь (Гелоян, 63), Муллин (Ситдиков, 84).

Предупреждения: Плэтикэ, 53. Маляка, 55.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

17 апреля. Саратов. Стадион "Локомотив".