"До встречи через год!" ФНЛ ответила "Енисею"

Футбольная национальная лига и клубы, выступающие в Олимп-Первенстве ФНЛ, ответили "Енисею", который в ироничной форме поздравил любителей футбола со стартом нового сезона в турнире. Красноярцы в Твиттере опубликовали ролик, в котором танцует талисман команды. "Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. БЕЗ НАС!", - говорится к подписи к посту.

Напомним, по итогам сезона-2017/18 "Енисей" занял третье место во втором по силе дивизионе российского футбола. В стыковых матчах за путевку в премьер-лигу красноярцы обыграли "Анжи"(дома - 3:0, на выезде - 3:4).

В первом туре чемпионата России "Енисей" в Тюмени сыграет с "Зенитом". Встреча состоится 29 июля.

Не нужно путать планы с мечтами. – ФНЛ (@FNLeague) 17 июля 2018 г.

Лол – ФК ТОСНО (@fctosno) 17 июля 2018 г.