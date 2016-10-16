Дмитрий Парфенов: "Нефтехимик" - одна из немногих команд ФНЛ, которая действительно пытается играть в футбол"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после игры 17-го тура ФНЛ против "Нефтехимика" (4:2) отметил стиль футбола соперника. Также специалист подчеркнул, что футболист должен играть на любом поле.

– Хорошие, красивые голы забили, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – Очень настраивались на эту игру, что не повторить прошлые ошибки. Поэтому, возможно, в начале была определенная нервозность. "Нефтехимик" не боится играть – одна из немногих команд, которая действительно пытается играть в футбол. Она это и доказала, забив нам два мяча. Хотя с пропущенными голами будем разбираться.

– Игра началась на сухом поле, но потом пошел дождь. Насколько это повлияло на действия футболистов?

– Футболист должен играть на любом поле – без травы, с травой, со снегом, без снега, красным мячом, зеленым... Надо выходить и показывать то, что просит тренер, то, что требуется и то, что умеешь. Игра стала быстрее, только и всего.