Дмитрий Гунько: "Селихов будет в заявке основы "Спартака" в понедельник"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после победы над "Зенитом-2" в гостевом матче 29-го тура ФНЛ подчеркнул, что его команда проявила характер. Также Гунько отметил, что вратарь Александр Селихов будет в заявке "Спартака" на игру 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга", передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Игра была достаточно интересной для болельщиков, - подчеркнул Гунько. - Погода не всегда позволяла играть в тот футбол, в который мы хотели. Во втором тайме мяч зависал на нашей половине поля, "Зенит-2" пытался атаковать большими силами. Мы были готовы к этому, но попустили со "стандарта". Имели неплохие моменты в контригре. Начали агрессивно. Ребята проявили характер и заслуженно добились победы.

- Каково психологическое состояние Селихова, который вынужден играть за дубль?

- Это не дубль, а "Спартак-2", команда ФНЛ. Сегодняшняя игра показала, что уровень здесь отличный. Он рад игровому времени, которое дает ему "Спартак". Лучше играть набирать форму и быть готовым к конкуренции за место в составе.

- Почему Селихов дебютировал именно в Петербурге?

- Потому что календарь основной команды позволяет. Он будет в заявке основы через день.