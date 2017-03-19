Денис Давыдов: "Динамо" - принципиальный соперник, игры с которым всегда складываются непросто"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов в преддверии игры 27-го тура ФНЛ против "Динамо" отметил всю важность предстоящей встречи, которая состоится на "Открытие Арене". Футболист также вспомнил игру "Динамо" – "Спартак" (2:3) минувшего сезона, в которой ему удалось забить второй гол своей команды.

– Для вас матчи с "Динамо" особенные? Гол в премьер-лиге вы забили именно бело-голубым.

– Безусловно. "Динамо" – принципиальный соперник, игры с которым всегда складываются непросто. А эмоции в том матче в 2015 году, когда забил, были непередаваемыми! Ощущал себя на седьмом небе от счастья. Надеюсь повторить тот успех в сегодняшнем поединке с "Динамо".



– Помните сам момент взятия ворот в той игре в Химках?

– Конечно. Мы уступали – 1:2. Зуев отпасовал Глушакову, тот перевел мяч во вратарскую, после чего я головой направил мяч в сетку. Но если честно, в той игре мне больше всего запомнился не мяч, который послал в ворота "Динамо", а пас в компенсированное время, который сделал на Промеса, и тот забил победный гол. Наша команда выиграла – 3:2 и завоевала три очка в дерби. Был очень рад.



– Волевая победа. А вот матч первого круга чемпионата ФНЛ – 2016/2017 с бело-голубыми, в котором вы также участвовали, сложился неудачно...

– Если говорить откровенно, то мы, наверное, тогда перегорели. Поединок все ждали с нетерпением, был ажиотаж. Нам немного не хватило опыта, чтобы справится с эмоциями. И мы, и бело-голубые знаем, что такое дерби. Поэтому, будь то матчи премьер-лиги или первенства ФНЛ, встречи с "Динамо" всегда получаются напряженными. Мы сделали выводы из той игры, разобрали ошибки, которые совершили в матче первого круга.



– В воскресенье на "Открытие Арене" вам предстоит ответная игра с "Динамо".

– Все мысли сейчас об этой встрече. Будем играть при своих трибунах. Надеемся, что соберется много болельщиков. Мы не можем их подвести. Поэтому приложим все усилия для победы. Настроены взять реванш у "Динамо" за обидное поражение в первом круге. Будем биться до конца.