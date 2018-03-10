18:10 10 марта | Футбол — ФНЛ

"Балтика" обыграла "Факел" и отстает от четвертого места на 3 очка

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"Балтика" обыграла "Факел" в матче 27-го тура первенства России в ФНЛ. Воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице. Клуб из Калининграда поднялся на пятую строчку и отстает от идущего четвертым "Тамбова" на 3 очка.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур 

"Факел" (Воронеж) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:1)

Гол: Каленкович, 26.

"Факел": Трунин, Семенов, Осипенко, Хайманов, Молодцов (Шарифи, 44), Афанасьев, Рекиш, Кузьмин, Лукьянов (Арустамян, 85), Амбарцумян (Сердюк, 86), Лебеденко.

"Балтика": Помазан, Тишкин, Магаль (Почивалин, 76), Тимошин, Шахов, Каленкович, Логашов, Свежов, Торбинский, Касьян (Григорьев, 82), Себаи (Кобялко, 65).

Предупреждения: Семенов, 19. Тимошин, 50. Арустамян, 85. Тишкин, 87. 

Судья: Федотов (Москва).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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сандвик

Пока у руля Факела Севергин не играть нашему клубу на хорошем уровне. В отставку Гусева толку нет. Дайте шанс Пывину.

19:53 10 марта

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