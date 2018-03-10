"Балтика" обыграла "Факел" и отстает от четвертого места на 3 очка

"Балтика" обыграла "Факел" в матче 27-го тура первенства России в ФНЛ. Воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице. Клуб из Калининграда поднялся на пятую строчку и отстает от идущего четвертым "Тамбова" на 3 очка.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:1)

Гол: Каленкович, 26.

"Факел": Трунин, Семенов, Осипенко, Хайманов, Молодцов (Шарифи, 44), Афанасьев, Рекиш, Кузьмин, Лукьянов (Арустамян, 85), Амбарцумян (Сердюк, 86), Лебеденко.

"Балтика": Помазан, Тишкин, Магаль (Почивалин, 76), Тимошин, Шахов, Каленкович, Логашов, Свежов, Торбинский, Касьян (Григорьев, 82), Себаи (Кобялко, 65).

Предупреждения: Семенов, 19. Тимошин, 50. Арустамян, 85. Тишкин, 87.

Судья: Федотов (Москва).