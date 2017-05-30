"Балтика" намерена выйти в премьер-лигу к 2020 году

"Балтика", сохранившая прописку в ФНЛ, запустила систему клубных карт. Система вводится вместо абонементов. Владельцы карт смогут участвовать по ходу сезона в различных конкурсах и акциях, приобретать продукцию клубного кафе (после его открытия) со специальной скидкой, обладать персональным местом на трибуне стадиона и получат право бесплатного прохода на все домашние матчи "Балтики" в сезоне-2017/18 (включая кубковые). Первую клубную карту за 3000 рублей приобрел глава региона Антон Алиханов.

Сегодня правительство Калининградской области подвело итоги сезона и обсудило дальнейшие планы. Алиханов поставил руководству клуба задачу выйти в премьер-лигу к 2020 году.

А в этом году "Балтика" получит 100 миллионов рублей от "Газпромбанка". Летом состав команды планируют укрепить по всем позициям. При этом главным тренером останется Игорь Черевченко. Предсезонный сбор команды пройдет в Москве. (Филипп ПАПЕНКОВ)