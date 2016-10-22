Артем Самсонов: "СКА-Хабаровск" не случайно обыграл "Спартак"

Полузащитник "Спартака-2" Артем Самсонов после победы над "СКА-Хабаровск" (2:0) в матче 18-го тура ФНЛ отметил, что команда знала, как играть против соперника. По словам хавбека, удалось выполнить тренерскую установку.

– Насколько тяжело далась эта победа?

– "СКА-Хабаровск" не случайно обыграл нашу главную команду. Это непростой соперник. Нам и в прошлом году с ними было сложно. Но мы знали, как играть против них и выполнили тренерскую установку. Рад, что прервали неудачную серию, хотя особо не зацикливались на ней. Не давило даже то, что мало забивали в последних матчах. Просто где-то не везло, возможно, недорабатывали.

– Вы забили очень красивый мяч. Как удалось?

– Подключился к атаке, вывели на удар, я пробил и просто удачно попал. Для меня вообще не важно, красивым получился гол или нет. В том эпизоде хорошо сыграли мои партнеры. Теперь нам надо готовиться к трем выездным матча, мы должны набирать очки, чтобы не отставать от группы лидеров. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)