Андрей Тихонов: "С кем лучше играть в стыковых матчах? "Енисею" бы сначала доплыть до "стыков"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после матча 37-го тура ФНЛ против "Тюмени" (1:0) отметил уровень игры соперника, информирует клубная пресс-служба. Специалист отметил, что на гостевую встречу с "Нефтехимиком" отправится основной состав.

– Сыграла замена Самодина на Малояна.

– Знаете, Сергей Самодин, когда мы были на сборах, он вообще ничего не забивал, была какая-то неуверенность, но в ФНЛ он начал забивать в каждой игре. Сегодня у него случился какой-то нефарт снова, надеюсь, на одну игру. Конечно, схема 4-4-2 – хорошая, атакующая, но при этом мы теряем в центре, поэтому, когда вместо Козлова вышел Семакин, мы стали больше контролировать мяч, играть более компактно, комбинационно. При этом схема работала пять-шесть игр. Стоит отдать должное "Тюмени" – это игровая команда. Они не бьют мяч вперед, пытаются играть в футбол. Первый тайм у нас не получился из-за того, что они в середине играли лучше. По качеству футбола, по игре "Тюмень" находится в пятерке ФНЛ. Хочу поблагодарить работников стадиона, агронома за то, что мы в данный момент играем на хорошем поле, было приятно играть в футбол.



– Очень мало били футболисты издалека, хотя погодные условия способствовали этому. Это ваша установка или робость игроков?

– Мы тренируем другой футбол, комбинационный, через пас. Плюс те футболисты, кто играет в центре поля, не сильно расположены к дальним ударам.



– Сыгран последний домашний матч чемпионата. Сможете подвести итоги? Как настроение?

– Настроение хорошее, потому что мы выиграли матч. Что будет дальше – говорить рано, у нас еще игра в Нижнекамске. Конечно, если подводить какие-то итоги чемпионата, то мы провалили начало сезона и старт весеннего отрезка. Из-за этого могли набрать гораздо больше очков. Но, повторюсь, мы летом начинали, можно сказать, с нуля строить команду, укрепляясь по ходу сезона.



– Если сегодня вечером станет известно, что "Енисей" выходит в стыковые матчи, отметите?

– Каждый из игроков зайдет куда-нибудь и отметит, вопросов нет, они заслужили, сделали свое дело хорошо. Я сам играл в футбол и прекрасно понимаю игроков. Возможно, кого-то вечером встретите! У нас доверительные отношения с ребятами. Когда я говорю, что можно отдохнуть и отпраздновать – вопросов нет.



– В случае выхода в стыковые матчи – в Нижнекамск полетит основной состав?

– Основной! Никто не отменял три очка, премиальные, в конце концов. Мы не в премьер-лиге, здесь премиальные не такие большие, у каждого семьи, дети, родители... У нас нормальная команда, есть замены. Если у кого-то будут микротравмы, мышечные травмы, то, конечно, дадим отдохнуть.



– С кем предпочтительнее сыграть – "Оренбург", "Крылья" или "Арсенал"?

– Нам бы самим доплыть до "стыков" сначала. Какая разница с кем играть, наши ребята умеют играть в футбол. Любая команда из РФПЛ, даже нижней части таблицы, она лучше или на уровне первых команд ФНЛ.