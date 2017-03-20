Андрей Тихонов: "На сборах схема работала, а сейчас..."

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после матча 27-го тура ФНЛ против "Тосно" (0:1) отметил, что игровая схема, которую команда отрабатывала на сборах, не работает в официальных встречах. Тем не менее, он считает, что игра была равной.

– Мы прошли подготовку, довольно хорошо смотрелись на сборах, не провели там ни одного плохого матча, – цитирует пресс-служба клуба Тихонова. – Та схема, при которой мы играем сейчас, она работала, была хорошая игра. Сейчас что произошло? Не забиваем... Без голов нет побед. Мы предупреждали ребят, чтобы не фолили, но пропустили гол со стандарта. Считаю, что была равная игра сегодня.