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05:20 | Футбол — ФНЛ

Андрей Тихонов: "Матч на Кубок России выбил "Крылья Советов" из колеи"


Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над "Сибирью" (3:0) в матче 10-го тура ФНЛ отметил, что несмотря на победу, работы предстоит еще много. Наставник самарцев посетовал, что игра на Кубок России с "Сызранью-2003" (2:0) не пошла его подопечным на пользу.

- Работы еще непочатый край, - приводит официальный сайт "Крыльев Советов" слова Тихонова. - В таблице сейчас определились команды, которые находятся наверху и будут бороться. Борьба будет идти до последнего тура. Матч на Кубок России выбил нас из колеи. Часть команды в среду играла, а часть нет. Могу сказать, что игра в Сызрани нам на пользу не пошла. Мы пытались привести команду в одно состояние. Но до конца не получилось. Сейчас ребят надо восстанавливать и психологически поддерживать.

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http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?15303

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