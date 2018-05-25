Андрей Талалаев: "Не планировал уходить из "Тамбова" до стыковых матчей с "Амкаром"

Экс-тренер "Тамбова" Андрей Талалаев заявил, что не собирался покидать клуб до начала стыковых матчей против за выход в РФПЛ против "Амкара". Специалист добавил, что потенциальных вариантов для продолжения карьеры пока нет.

– До стыковых матчей я не планировал уходить, но они показали определенные вещи, которые за короткий период изменить невозможно, – цитирует ТАСС Талалаева. – Если не планировал уйти, то, соответственно, раньше не было вариантов, обсуждений с другими клубами. Дело в том, что этот разрыв, который стал заметен в матчах с "Амкаром", за короткий период нельзя устранить без кардинальных изменений. Я понимаю, к какому футболу надо стремиться дальше, а "Тамбову" хотел бы пожелать развития и дальнейших успехов, из клуба я просто ушел на абсолютном позитиве, никаких проблем и вопросов ни с руководством, ни с игроками не возникало.

"Тамбов" завершил сезон-2017/18 ФНЛ на четвертом месте с активом в 68 очков и вышел в стыковые матчи за попадание в РФПЛ, где уступил "Амкару" (0:2 – в гостях, 0:1 – дома).

Талалаев может возглавить "Уфу" //

Талалаев ушел из "Тамбова"