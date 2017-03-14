Андрей Гордеев: "СКА-Хабаровск" в премьер-лиге? Будем биться!"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев заявил, что перед командой стоят самые высокие задачи, информирует Sportbox. Специалист подчеркнул настрой коллектива на достижение поставленной цели.

– Для вас принципиально просто попасть в "стыки" или все же конкретно замахиваетесь на РФПЛ? Какой настрой у руководителей края?

– Настрой боевой – аппетит, как говорится, приходит во время еды. Сложно говорить за всех руководителей, но планы самые большие, и мы постараемся воплотить их в жизнь. Команда на это нацелена, атмосфера внутри хорошая. Как я всегда говорю? Будем биться!