Андрей Гордеев: "СКА-Хабаровск" в премьер-лиге? Будем биться!"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев заявил, что перед командой стоят самые высокие задачи, информирует Sportbox. Специалист подчеркнул настрой коллектива на достижение поставленной цели.
– Для вас принципиально просто попасть в "стыки" или все же конкретно замахиваетесь на РФПЛ? Какой настрой у руководителей края?
– Настрой боевой – аппетит, как говорится, приходит во время еды. Сложно говорить за всех руководителей, но планы самые большие, и мы постараемся воплотить их в жизнь. Команда на это нацелена, атмосфера внутри хорошая. Как я всегда говорю? Будем биться!
Дополнительная информация
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/1st_division/spbnews_NI727100_Andrej_Gordejev_Khabarovsk__v_premjer_lige_Budem_bitsa
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Думаю, что вряд ли. Если бы была такая задача, то Григорян не ушел бы.
10:36