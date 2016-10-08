Александр Побегалов: "В игре с "Нефтехимиком" "Шинник" заработал два пенальти за счет скоростей"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов после игры 16-го тура ФНЛ с "Нефтехимиком" (2:1) остался доволен достигнутым результатом. Ранее наставник "Нефтехимика" Рустем Хузин выразил недовольство одним из назначенных пенальти.

– В нашем исполнении первый тайм получился средненьким – цитирует пресс-служба ФНЛ Побегалова. – Во втором добавили в скорости, создали хорошие моменты, реализовали пенальти, которые удалось заработать за счет этих скоростей. В конце матча сами себе создали валидольную обстановку. Нужно было доводить игру до более уверенной победы. Хорошо, что все закончилось именно так.

– "Нефтехимик" смог чем-то удивить?

– Мы понимали, если в составе Камиль Муллин, то на нас будет организовано скоростное давление с правого фланга. Алли Н'Дри давно не играл, в последний раз выходил в первом туре. Конечно, на нем сказывалось отсутствие игровой практики. Хорошо, что "Нефтехимику" не удалось этим воспользоваться. Также мы знали, что со стороны Кортавы и Бабыря будет силовое давление, но мы к этому были готовы.

– Почему в составе не было Эльдара Низамутдинова?

– В последнем матче против "Сокола" он получил болезненный удар по пятке. Вернувшись в Ярославль, он не смог принять участие к подготовке к матчу с "Нефтехимиком".