Рустем Хузин: "Никогда не видел таких липовых пенальти, как в матче "Нефтехимик" - "Шинник"

Главный тренер "Нефтехимика" Рустем Хузин после игры 16-го тура ФНЛ против "Шинника" (1:2) посетовал на ошибки судейской бригады. Специалист отметил, что вратарь Александр Самохвалов должен был извиниться за результативную ошибку.

– О чем можно говорить, когда команда, владеющая инициативой, проигрывает по ходу матча со счетом 2:0? Пропускаем два пенальти... Первый пенальти был абсолютно надуманным, я сейчас в раздевалке посмотрел повтор, – цитирует пресс-служба ФНЛ Хузина. – Когда на Кортаве фолили нам, значит, пенальти не дали, который был чистейшим! В наши же ворота судья назначил пенальти и всю игру сломал. Второй пенальти да, чистая ошибка защитников и вратаря. Вратарь не разобрался и центральный защитник. Это ужас какой-то! Играть-играть весь матч, и стоит судье упустить какой-то момент, и все. Это был самый липовый пенальти из всех, что я видел.

– Что Самохвалов сказал в свое оправдание?

– А что он может сказать? Голову опустил и сидит в раздевалке. Смысл голову опускать? Надо было зайти и извиниться, дескать, вот, ребята, простите, я виноват, как это сделал Кортава после матча со "Спартаком-2". Там он два стопроцентных гола не забил. Он зашел в раздевалку и сказал, ребят, извините, сегодня мы не победили из-за меня.

– Что не получилось?

– Забить быстрый гол в первом тайме. Моменты для этого были и в первом и во втором тайме.

– Почему сегодня вы выпустили Кортаву в стартовом составе? Раньше он на замену выходил.

– На сегодняшний день это один из сильнейших наших нападающих. Игрок квалифицированный, высокий, таранного типа. К нему просто так не подобраться, мяч не отобрать. Сегодня он очень много сохранил мячей, после длинных пасов. Вы видели, сегодня команды играли длинными передачами, в основном. Из-за погоды футбол был более упрощенный. Но вы понимаете, как это? Соперник не создал ни одного момента, и мы умудрились им проиграть... Я не знаю, как это объяснить.

– Почему не выпускаете Галиакберова и Решетникова в стартовом составе?

– Здесь нет никаких секретов. Поскольку мы готовились к быстрой игре на флангах, то небыстрый Решетников к такому стилю не подходит. Он техничный футболист, но скоростными качествами не обладает. Что касается Галиакберова, то для меня было загадкой, почему из сорока нападающих, согласно данным InStat, он был самым плохим. В матче со "Спартаком-2" он не цеплялся, не сделал ни одной потенциально опасной передачи. Пришлось делать акцент на Кортаву, который, выйдя на замену, сумел создать три голевых момента. Я не имел права не дать шанса этому парню.

– Что с Бабырем?

– Пока не знаю. Посмотрим, что доктора скажут.

– Болельщики соскучились по Гаглоеву.

– Я тоже очень соскучился по Гаглоеву. Пока я его вижу только на базе, за столом. Очень хочу, чтобы он выходил и играл. Ему нужно завершить определенный курс лечения, который он проходит в Казани. Три раза в неделю ездит на процедуры.