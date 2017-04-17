Александр Макаров: "Милевский - хороший человек и профессионал"

Полузащитник "Тосно" Александр Макаров выразил мнение, что форварду клуба Артему Милевскому не удается забить гол отчасти из-за невезения. При этом он назвал украинского футболиста профессионалом и отметил, что он приносит "Тосно" немало пользы.

– Как вам работается с Артемом Милевским?

– Великолепно. Хороший человек и профессионал. Выкладывается на тренировках, ходит в тренажерку. Серьезно относится к делу.

– Непосредственно вам что-то советует?

– Конечно, постоянно подсказывает в тренировочном процессе. Говорит, как лучше сыграть в том или ином моменте.

– Почему он пока не забил ни одного гола за "Тосно"?

– Может быть, просто не везет. Но он, на самом деле, много пользы приносит команде. Отдает голевые передачи, а голы еще придут. Ничего страшного. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Макарова