Афонин отправился на сбор вместе с "Оренбургом"

Полузащитник Вадим Афонин отправится на сбор вместе с "Оренбургом", информирует пресс-служба клуба. Первую половину сезона хавбек провел в составе "Анжи".

Помимо 30-летнего представителя Узбекистана на сбор с командой, который пройдет в Турции, полетело 30 футболистов:

Вратари: Александр Руденко, Евгений Фролов;

Защитники: Дмитрий Андреев, Силвие Бегич, Фарход Васиев, Андрей Малых, Адесойе Ойеволе, Игорь Удалый, Максим Плопа;

Полузащитники: Сергей Бреев, Роман Воробьев, Дмитрий Ефремов, Игорь Коронов, Владимир Парняков, Артем Попов, Денис Попович, Григорий Чиркин, Вадим Афонин, Алексей Сутормин, Евгений Горячев;

Нападающие: Артем Делькин, Михал Дюриш, Хасан Мамтов, Андрей Козлов, Ислам Машуков.

Футболисты молодежного состава "Оренбург-2": вратарь Алексей Кеняйкин, защитник Даниил Криворучко, полузащитники Денис Макаров, Андрей Миронов и Денис Феденко.

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