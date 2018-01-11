Афонин отправился на сбор вместе с "Оренбургом"

Полузащитник Вадим Афонин отправится на сбор вместе с "Оренбургом", информирует пресс-служба клуба. Первую половину сезона хавбек провел в составе "Анжи".
Помимо 30-летнего представителя Узбекистана на сбор с командой, который пройдет в Турции, полетело 30 футболистов:
Вратари: Александр Руденко, Евгений Фролов;
Защитники: Дмитрий Андреев, Силвие Бегич, Фарход Васиев, Андрей Малых, Адесойе Ойеволе, Игорь Удалый, Максим Плопа;
Полузащитники: Сергей Бреев, Роман Воробьев, Дмитрий Ефремов, Игорь Коронов, Владимир Парняков, Артем Попов, Денис Попович, Григорий Чиркин, Вадим Афонин, Алексей Сутормин, Евгений Горячев;
Нападающие: Артем Делькин, Михал Дюриш, Хасан Мамтов, Андрей Козлов, Ислам Машуков.
Футболисты молодежного состава "Оренбург-2": вратарь Алексей Кеняйкин, защитник Даниил Криворучко, полузащитники Денис Макаров, Андрей Миронов и Денис Феденко.
Дополнительная информация
https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/vadim-afonin-edet-na-sbory-s-fk-orenburg.html