"Анжи" расторг контракты с Афониным и Базелюком

"Анжи" расторг контракты с полузащитником Вадимом Афониным и нападающим Константином Базелюком по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний Афонин выступал за махачкалинский клуб с июня 2017 года, 24-летний Базелюк, права на которого принадлежат ЦСКА, также играл за команду с лета. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Брно".
Афонин провел в первой части чемпионата России 14 матчей и отдал 1 передачу, на счету Базелюка шесть игр.
Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/fc_anji_rastorg_kontrakti110118/
Спринт
Базелюк уже давно выпал из серьёзного футбола, из за не желания пахать на тренировках. Хотя бы повторил путь Булыкина, который только под конец игровой карьеры взялся за км и за себя. На без рыбьи, может и ЦСКА сгодится, где все молодые звездочки, словили звездняк, и так и не зажглись.
17:04
makszhernov
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104
15:36
Serenky25
У ЦСКА теперь мощнейшее нападение. Просил на НГ Гончаренко нападающего! НАТЕ ВАМ!
14:56
alex-ls
Онжи скажи привет пердиву
14:45