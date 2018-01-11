"Анжи" расторг контракты с Афониным и Базелюком

"Анжи" расторг контракты с полузащитником Вадимом Афониным и нападающим Константином Базелюком по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний Афонин выступал за махачкалинский клуб с июня 2017 года, 24-летний Базелюк, права на которого принадлежат ЦСКА, также играл за команду с лета. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Брно".

Афонин провел в первой части чемпионата России 14 матчей и отдал 1 передачу, на счету Базелюка шесть игр.