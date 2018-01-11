14:31 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" расторг контракты с Афониным и Базелюком

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"Анжи" расторг контракты с полузащитником Вадимом Афониным и нападающим Константином Базелюком по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний Афонин выступал за махачкалинский клуб с июня 2017 года, 24-летний Базелюк, права на которого принадлежат ЦСКА, также играл за команду с лета. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Брно".

Афонин провел в первой части чемпионата России 14 матчей и отдал 1 передачу, на счету Базелюка шесть игр.

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/fc_anji_rastorg_kontrakti110118/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Спринт

Базелюк уже давно выпал из серьёзного футбола, из за не желания пахать на тренировках. Хотя бы повторил путь Булыкина, который только под конец игровой карьеры взялся за км и за себя. На без рыбьи, может и ЦСКА сгодится, где все молодые звездочки, словили звездняк, и так и не зажглись.

17:04

makszhernov

это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104

15:36

Serenky25

У ЦСКА теперь мощнейшее нападение. Просил на НГ Гончаренко нападающего! НАТЕ ВАМ!

14:56

alex-ls

Онжи скажи привет пердиву

14:45