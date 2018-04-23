В КДК поступили документы по уханью болельщиков "Спартака" в матче с "Тосно"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в среду, 25 апреля, рассмотрит инциденты, произошедшие во время полуфинальных матчей Кубка России. В частности, на заседании будет дана оценку уханью болельщиков "Спартака" в адрес полузащитника "Тосно" Нуну Роши в момент исполнения решающего 11-метрового в послематчевой серии.
– Сегодня утром мы получили документы от члена исполкома, инспектора РФС борьбе с расизмом и дискриминацией, Алексея Смертина, – сказал Григорьянц. – В среду мы этот эпизод рассмотрим. (Андрей СИЗЯКИН)
Дмитрий Парфенов: "Уханий Нуну Роше не слышал" //
Смертин – об уханье на матче "Спартак" – "Тосно": "Наблюдатели передали все материалы"
bep77
А болелы ЦСКА в адрес Зенита не ухали??? А ведь если послушать внимательным англосаксонским средним ухом...
13:39
pafalex
И это не в первый раз... пора очки снимать!!! Лишится команда 6 очков, подумают в следующий раз, а стоит ли ухать...
12:55
Lars Berger
Смертин - английский шпион. Еще хлебнем с этим "офицером по борьбе с расизмом"...
12:39