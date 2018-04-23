В КДК поступили документы по уханью болельщиков "Спартака" в матче с "Тосно"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в среду, 25 апреля, рассмотрит инциденты, произошедшие во время полуфинальных матчей Кубка России. В частности, на заседании будет дана оценку уханью болельщиков "Спартака" в адрес полузащитника "Тосно" Нуну Роши в момент исполнения решающего 11-метрового в послематчевой серии.

– Сегодня утром мы получили документы от члена исполкома, инспектора РФС борьбе с расизмом и дискриминацией, Алексея Смертина, – сказал Григорьянц. – В среду мы этот эпизод рассмотрим. (Андрей СИЗЯКИН)

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