Дмитрий Парфенов: "Уханий Нуну Роше не слышал"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что во время матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, пенальти - 5:4) не слышал уханий в адрес полузащитника его команды Нуну Роши​. По его словам, он был полностью сосредоточен на игре.

– Что мелькнуло в голове, когда Селихов парировал первый удар в серии в исполнении Дугалича? "Все, приехали"?

– Нет, вообще никаких мыслей не возникло. Это такой момент, когда все, что можно сказать, произнесено, так что просто стоял и наблюдал. От тебя уже ничего не зависит, разве только поддержать ребят можешь.

– Кстати, фанатов красно-белых обвиняют в том, что перед решающим ударом Нуну Роши, они ухали в адрес африканца. Вы это слышали?

– Я был настолько сконцентрирован в ходе всей встречи, что не обращал внимания на такие вещи.(Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Парфенова