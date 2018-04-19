Алексей Смертин - об уханье на матче "Спартак" - "Тосно": "Наблюдатели передали все материалы"

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин отметил, что наблюдатели передали все необходимые материалы по матчу Кубка России между московским "Спартаком" и "Тосно" (1:1, 4:5 по пенальти), касающиеся возможного проявления расизма со стороны фанатов "красно-белых". Во время телетрансляции встречи было слышно, как в адрес полузащитника гостей Нуну Роши доносились уханья с фанатской трибуны столичного клуба.
- Как вы знаете, на матчах в России работает система мониторинга РФС, - приводит "Р-Спорт" слова Смертина. - Наблюдатели передали сегодня все необходимые материалы по матчу, в том числе и видеозаписи. Только после полного и всестороннего изучения мы отдаем эти материалы в КДК, который и будет принимать решение.
defender_8
Уханье с трибун, в понимании офицера Смертина - это возможное "проявление расизма". Но ещё интереснее другое: материалы переданы куда бы вы думали? В КДК. Там сидит на окладах куча бездельников и как бы читают регламент. Они не имеют никакого отношения ни к футболу, ни к дисциплине. Проявлениями расизма должно заниматься МВД, но эти ребята очень заняты. А назавтра, восставший из пепла Мутко скажет на английском, что в нашей стране нет расизма и всё это происки врагов.
07:27 20 апреля
Объектив
Разве это Смертин ухает? А я так понял, что идиотические дегенераты с фанатской трибуны...
22:13 19 апреля
Lars Berger
Алексей Смертин никогда не будет бедным. Не мои слова - его...)
19:38 19 апреля
titan2313
Если так дальше пойдёт останемся без ЧМ! Гоните Сиертина - это предатель!
17:45 19 апреля