Алексей Смертин - об уханье на матче "Спартак" - "Тосно": "Наблюдатели передали все материалы"

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин отметил, что наблюдатели передали все необходимые материалы по матчу Кубка России между московским "Спартаком" и "Тосно" (1:1, 4:5 по пенальти), касающиеся возможного проявления расизма со стороны фанатов "красно-белых". Во время телетрансляции встречи было слышно, как в адрес полузащитника гостей Нуну Роши доносились уханья с фанатской трибуны столичного клуба.

- Как вы знаете, на матчах в России работает система мониторинга РФС, - приводит "Р-Спорт" слова Смертина. - Наблюдатели передали сегодня все необходимые материалы по матчу, в том числе и видеозаписи. Только после полного и всестороннего изучения мы отдаем эти материалы в КДК, который и будет принимать решение.