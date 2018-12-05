Станисла Крицюк: "Не подписывал характеристику Мамаева"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после ничьей против "Ростова" (2:2) в 1/4 финала Кубка России заявил, что его команда, поведя в счете, немного расслабилась. Также он прокомментировал ситуацию с Павлом Мамаевым, подчеркнув, что в жизни это хороший парень.

– Мы заслуживали победу в матче с "Ростовом", но упустили ее, – отметил Крицюк. – Играли хорошо, мобильно отрезками, особенно в первом тайме. После счета 2:0, видимо, немного расслабились, позволили сопернику создать моменты. Во втором тайме также контролировали игру, но это футбол, так случается. Обидно. Два удара в створ – два гола. Будем разбирать. Моя форма? Я готов на все 100. Были трудности с составом у команды – травмы, болячки, но ничего страшного. У нас выстроена игра, для нас ничего не изменилось. В этом году осталось две игры, настраиваемся на ближайшую. В полной готовности.

– "Краснодар" ненавидит автобусы?

– Ненавидит – неправильно. Просто тяжело играть с командами, которые плотно обороняются в своей штрафной. Это сложнее, два матча сложились так. Думаю, в третьем матче мы переломим этот момент, и игра пойдет по-другому.

– "Краснодар" поддержал Павла Мамаева, составив характеристику. Ждете его в команде?

– Решение по Мамаеву принимает только руководство. Мы можем ждать или не ждать, но от нас это не зависит. Как я понимаю, позиция была озвучена, и она не менялась.

– Что вы скажете о Мамаеве, как о человеке? Какие у вас с ним взаимоотношения?

– Хорошие взаимоотношения с Пашей, он хороший парень. Обидно, что все так получилось. Будем надеяться, что все это поменяется.

– Когда характеристику делали, лично к вам не обращались?

– Ко мне – нет.

– У "Зенита" подписали все игроки. А вы ничего не подписывали?

– Нет, не подписывал. Просто я не видел, ко мне не подходили – это не то чтобы я отказывался. (Улыбается). Екатерина Потапова

Ответный матч 1/4 финала Олимп-Кубка России между этими командами запланирован на 23 февраля 2019 года.