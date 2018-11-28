"Никакого неуважения к тренеру не хотел проявлять". Бакаев объяснил свой срыв после замены

Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев прокомментировал эпизод после своей замены в ходе первого четвертьфинального матча ОЛИМП-Кубка России с "Оренбургом". На 69-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу туляков главный тренер оружейников Игорь Черевченко выпустил вместо Бакаева Резиуана Мирзова. Ушедший с поля футболист раздраженно отреагировал на замену и не скрывал своего возмущения.

– Игра была интересная, много забитых мячей, хорошо, что мы забили больше и при этом показывали качественную игру. Мы довольны результатом. Погода? Считаю, что нормальная. Шел снег, но не было холодно. Поле хорошее. Мяч хорошо катился, нам от этого было даже легче и поэтому провели четыре мяча в быстрых атаках, – сказал Бакаев в интервью пресс-службе клуба.

– Забили два быстрых мяча, но затем стало тревожно…

– Пропустили необязательный гол после трех угловых подряд. "Оренбург" играл дома, их подстегнул счет 0:2. Перед ответной игрой чувствуем себя спокойнее, хотя нельзя расслабляться. Спасибо нашим болельщикам за поддержку, их было слышно.

– Эмоциональная игра была на поле и за ее пределами.

– Никто не хотел уступать. За полем я "отличился", некрасиво повел. Но никакого неуважения к тренеру не хотел проявлять. Поднялся со скамейки, подошел и поблагодарил Игоря Геннадьевича (Черевченко – Прим."СЭ".). Все, что он ни делает, делает во благо команды. И с "Краснодаром" он меня заменил, чтобы дать отдохнуть. Я немножко завелся, думал, мог еще играть и принести пользу команде. Через минуту извинился. У нас еще состоится разговор, а сейчас хочу извиниться перед партнерами по команде и болельщиками за свое поведение.

– Перед ответным матчем с "Оренбургом" у нас хорошие шансы на выход в полуфинал.

– В футболе все возможно. Нельзя играть на ничью, все знают, как Тула играет дома. Будем доминировать и стремиться к победе.

"Арсенал" выиграл гостевой поединок с "Оренбургом" со счетом 4:2. Ответная игра пройдет в Туле 24 февраля 2019 года.