Артем Фидлер: "Фарфану досталось случайно, хочу перед ним извиниться"

Защитник "Урала" Артем Фидлер в интервью "СЭ" назвал Ари главным виновником драки в концовке финального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:2). Также он принес извинения Джефферсону Фарфану.

– С чего началась драка?

– Главный виновник – Ари! Если бы он подбежал и растащил нас с Фернандешем, конфликт оказался бы исчерпан. Но бразилец ударил меня сзади по голове.

– Вы же в ответ двинули Фарфану. Почему ему, а не Ари?

– Перуанцу досталось случайно. Я же не видел, кто меня ударил со спины, и подумал, что это Фарфан. Вот и прилетело. Только потом, уже в раздевалке, ребята сказали, что это был не он, а Ари. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Фарфаном – парень не должен был получить этот удар в лицо.

– С Ари при встрече поздороваетесь?

– Если увижу на улице, то руки не подам точно. (Сергей АСТАХОВ)

В результате драки с поля были удалены сам Фидлер и Эдгар Манучарян, а также форварды железнодорожников Ари и Джефферсон Фарфан. В следующий раз "Урал" и "Локо" встретятся уже 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России