Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал" будут распространяться только на Кубок России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что комитету необходимо дождаться рапорта делегата финального матча Кубка России "Локомотив" – "Урал", чтобы составить повестку заседания. В концовке встречи состоялась массовая драка футболистов, приведшая к четырем красным карточкам.

– Ждем рапорта делегата матча. Также важен и протокол судьи Николаева, – отметил Григорьянц.

– Дисквалификации игроков, получивших красные карточки, будут распространяться только на Кубок России?

– Все, что сегодня произошло, будет иметь отношение исключительно к Кубку. Суперкубок и чемпионат сюда не относятся.

– Когда состоится заседание комитета?

– Для начала надо получить все документы по матчу. (Сергей АСТАХОВ)