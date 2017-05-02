Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал" будут распространяться только на Кубок России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что комитету необходимо дождаться рапорта делегата финального матча Кубка России "Локомотив" – "Урал", чтобы составить повестку заседания. В концовке встречи состоялась массовая драка футболистов, приведшая к четырем красным карточкам.
– Ждем рапорта делегата матча. Также важен и протокол судьи Николаева, – отметил Григорьянц.
– Дисквалификации игроков, получивших красные карточки, будут распространяться только на Кубок России?
– Все, что сегодня произошло, будет иметь отношение исключительно к Кубку. Суперкубок и чемпионат сюда не относятся.
– Когда состоится заседание комитета?
– Для начала надо получить все документы по матчу. (Сергей АСТАХОВ)
rusfed 2.0
узнав об этом, все 22 человека на поле пожалели, что не пошли восстановливать попранную справедливость
21:58
delacrua
да обе команды из кубка исключить. есть администрация, психологическая подготовка. не могут на цепи собак держать - без кубка остаетесь. пусть лучше 2 команды 1дива участвуют. а так, команда кубок взяла, ари по морде заехал, его дисквалифицируют. а команда собак как была так и осталась.
21:33
shpasic
штраф нужно наложить на таких бойцов без правил, как Ари)
21:21
морпех
Дискву на все оставшиеся матчи...иначе это - цирк!
21:20
DENsid
А зря, я бы и на чемпионат распространил в виде исключения.
21:19
asc0002
Это не наказание.
21:19