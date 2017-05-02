21:07 | ФУТБОЛ — Кубок России

Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал" будут распространяться только на Кубок России

0
0
0
0
6

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что комитету необходимо дождаться рапорта делегата финального матча Кубка России "Локомотив""Урал", чтобы составить повестку заседания. В концовке встречи состоялась массовая драка футболистов, приведшая к четырем красным карточкам.

 
Драка в концовке финала Кубка России.Финал Кубка России закончился массовой дракой

– Ждем рапорта делегата матча. Также важен и протокол судьи Николаева, – отметил Григорьянц.

– Дисквалификации игроков, получивших красные карточки, будут распространяться только на Кубок России?

– Все, что сегодня произошло, будет иметь отношение исключительно к Кубку. Суперкубок и чемпионат сюда не относятся.

– Когда состоится заседание комитета?

– Для начала надо получить все документы по матчу. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
0
6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

узнав об этом, все 22 человека на поле пожалели, что не пошли восстановливать попранную справедливость

21:58

delacrua

да обе команды из кубка исключить. есть администрация, психологическая подготовка. не могут на цепи собак держать - без кубка остаетесь. пусть лучше 2 команды 1дива участвуют. а так, команда кубок взяла, ари по морде заехал, его дисквалифицируют. а команда собак как была так и осталась.

21:33

shpasic

штраф нужно наложить на таких бойцов без правил, как Ари)

21:21

морпех

Дискву на все оставшиеся матчи...иначе это - цирк!

21:20

DENsid

А зря, я бы и на чемпионат распространил в виде исключения.

21:19

asc0002

Это не наказание.

21:19