22:08 | ФУТБОЛ — Кубок России

Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму"

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Полузащитник "Урала" Роман Емельянов после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) заявил, что драку между футболистами в концовке встречи могли спровоцировать слова хавбека железнодорожников Мануэла Фернандеша.

- Я эпизод в конце нормально не видел, потому что был на скамейке, - приводит ТАСС слова Емельянова. - Но Артем сказал, что Фернандеш сказал что-то про его маму. Вот он и не сдержался.

В концовке встречи после словесной перепалки между Фернандешем и игроком "Урала" Артемом Фидлером на поле началась массовая драка. После ее окончания главный судья Алексей Николаев удалил четырех игроков. Красные карточки получили Эдгар Манучарян и Артем Фидлер у "Урала" и Ари и Джефферсон Фарфан у "Локомотива".

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" // 
Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4227622​

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Я за ЗОЖ

Он сказал что ебал его мамашу шлюху в жопу

22:13