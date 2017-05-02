Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) заявил, что драку между футболистами в концовке встречи могли спровоцировать слова хавбека железнодорожников Мануэла Фернандеша.

- Я эпизод в конце нормально не видел, потому что был на скамейке, - приводит ТАСС слова Емельянова. - Но Артем сказал, что Фернандеш сказал что-то про его маму. Вот он и не сдержался.

В концовке встречи после словесной перепалки между Фернандешем и игроком "Урала" Артемом Фидлером на поле началась массовая драка. После ее окончания главный судья Алексей Николаев удалил четырех игроков. Красные карточки получили Эдгар Манучарян и Артем Фидлер у "Урала" и Ари и Джефферсон Фарфан у "Локомотива".

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России