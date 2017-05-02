Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России

В интернете появилось видео массовой драки между футболистами "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России. В концовке встречи после словесной перепалки между железнодорожником Мануэлом Фернандешем и игроком "Урала" Артемом Фидлером на поле началась массовая драка. После ее окончания главный судья Алексей Николаев удалил четырех игроков. Красные карточки получили Эдгар Манучарян и Артем Фидлер у "Урала" и Ари и Джефферсон Фарфан у "Локомотива".

Напомним, что "Локомотив" в финале Кубка России на стадионе "Фишт" в Сочи победил "Урал" со счетом 2:0.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"