Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России

В интернете появилось видео массовой драки между футболистами "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России. В концовке встречи после словесной перепалки между железнодорожником Мануэлом Фернандешем и игроком "Урала" Артемом Фидлером на поле началась массовая драка. После ее окончания главный судья Алексей Николаев удалил четырех игроков. Красные карточки получили Эдгар Манучарян и Артем Фидлер у "Урала" и Ари и Джефферсон Фарфан у "Локомотива".
Напомним, что "Локомотив" в финале Кубка России на стадионе "Фишт" в Сочи победил "Урал" со счетом 2:0.
shpasic
остальные 89 минут матча можно не смотреть.
22:01
engaer
Только что закончился чемпионат мира по историческому фехтованию. Видимо, этим бабам показали как надо. Ари, прям, проникся.
22:00
Александриуш
Черданцев в очередной раз все испортил!!! А еще в 2008 году обещал во время матча Россия-Голландия куда нибудь уйти. Ну уйди же уже... всех достал!!!
21:57