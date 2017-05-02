21:38 | ФУТБОЛ — Кубок России

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России

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В интернете появилось видео массовой драки между футболистами "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России. В концовке встречи после словесной перепалки между железнодорожником Мануэлом Фернандешем и игроком "Урала" Артемом Фидлером на поле началась массовая драка. После ее окончания главный судья Алексей Николаев удалил четырех игроков. Красные карточки получили Эдгар Манучарян и Артем Фидлер у "Урала" и Ари и Джефферсон Фарфан у "Локомотива".

Напомним, что "Локомотив" в финале Кубка России на стадионе "Фишт" в Сочи победил "Урал" со счетом 2:0.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

остальные 89 минут матча можно не смотреть.

22:01

engaer

Только что закончился чемпионат мира по историческому фехтованию. Видимо, этим бабам показали как надо. Ари, прям, проникся.

22:00

Александриуш

Черданцев в очередной раз все испортил!!! А еще в 2008 году обещал во время матча Россия-Голландия куда нибудь уйти. Ну уйди же уже... всех достал!!!

21:57