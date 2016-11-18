Виктор Онопко: "Тренеры ЦСКА рассчитывали на полугодовое отстранение Еременко"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко после гостевого матча 14-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (1:0) заявил, что тренерский штаб армейцев рассчитывал на полугодичную дисквалификацию полузащитника Романа Еременко. По словам наставника, тренерский штаб еще не связывался с игроком, так как в день игры команда концентрируется исключительно на предстоящем матче.

– Честно, мне по-человечески жалко Романа, это большая потеря для нашего клуба, – приводит ТАСС слова Онопко. – Два года – очень большой срок. Хочу пожелать, чтобы он не падал духом, держался. Мне кажется, еще можно вернутся в футбол после двух лет.

Если честно, я лично думал, что обойдется, и накажут максимум на полгода. Мы обсуждали это в нашем тренерском кругу и надеялись на лучший исход, что обойдется шестью месяцами, но увы.

– Считаете обнаружение наркотического вещества халатностью игрока или роковой случайностью?

– Мне сложно судить, Рома – взрослый человек. Все мы люди, и у всех у нас есть слабости и какие-то моменты, когда человек поддается им. Мне лично просто жалко, что мы потеряли на два года такого хорошего игрока и человека.

Напомним, что в пятницу УЕФА объявил о дисквалификации Еременко на два года за употребление кокаина.