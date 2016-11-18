22:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Онопко: "Тренеры ЦСКА рассчитывали на полугодовое отстранение Еременко"

0
0
0
3

Тренер ЦСКА Виктор Онопко после гостевого матча 14-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (1:0) заявил, что тренерский штаб армейцев рассчитывал на полугодичную дисквалификацию полузащитника Романа Еременко. По словам наставника, тренерский штаб еще не связывался с игроком, так как в день игры команда концентрируется исключительно на предстоящем матче.

 
Роман ЕРЕМЕНКО.Роман Бабаев: "ЦСКА расторгнет контракт с Еременко? Так вопрос ставить нельзя"

– Честно, мне по-человечески жалко Романа, это большая потеря для нашего клуба, – приводит ТАСС слова Онопко. – Два года – очень большой срок. Хочу пожелать, чтобы он не падал духом, держался. Мне кажется, еще можно вернутся в футбол после двух лет.

Если честно, я лично думал, что обойдется, и накажут максимум на полгода. Мы обсуждали это в нашем тренерском кругу и надеялись на лучший исход, что обойдется шестью месяцами, но увы.

– Считаете обнаружение наркотического вещества халатностью игрока или роковой случайностью?

– Мне сложно судить, Рома – взрослый человек. Все мы люди, и у всех у нас есть слабости и какие-то моменты, когда человек поддается им. Мне лично просто жалко, что мы потеряли на два года такого хорошего игрока и человека.

Напомним, что в пятницу УЕФА объявил о дисквалификации Еременко на два года за употребление кокаина.

Опрос

Что значит дисквалификация для Романа Еременко?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3796726

0
0
0
3
Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

YurovTheBest

марадона - 15 месяцев, муту - 7, фелпс - 3, ерёменко - 24. есть вообще в этом мире какая-то область, в которой бы не было двойных стандартов по отношению к россии?

23:20

YurovTheBest

был бы это футболист какой-нибудь барселоны, погрозили бы пальчиком и дали пару месяцев.

23:16

merniloskut

Вот почему Онопко всегда лысый!)))

23:04

saiga

Хороший человек и футболист на поверку оказался наркоманом и хреновым спортсменом, которому наплевать на команду, лишь кайф получить. Нечего жалеть, но выводы по персоналу ЦСКА как тренерскому, так и медицинскому необходимо делать незамедлительно.

22:32

С.С.Горбунков

Виктор, почём опиум для народа?)))

22:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ