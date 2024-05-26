Ташуев об ошибке Песьякова: «Для болельщиков мем, но для команды — это случайность»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче последнего тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

Победный гол забил нападающий питерцев Артур на 85-й минуте после ошибки Песьякова.

«Был хороший удар у «Зенита». На «Ростов» возрастало давление. В этом голе командная ошибка, а не одного Песьякова. На уровне болельщиков — это мем, но для команды — случайность. «Зенит» давил, заставлял ошибаться. Не надо вешать всех собак на Песьякова», — сказал Ташуев «СЭ».

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ и стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Краснодар» — второй, «Динамо» — третье.