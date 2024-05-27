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Сегодня, 07:17

Алаев рассказал о награждении «Зенита» после чемпионства

Виктория Кравченко
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какой кубок был вручен «Зениту» после победы в чемпионате России-2023/24.

— «Зениту» был вручен дубликат кубка?

— Не дубликат. У них оригинал, который клуб выиграл пять раз подряд и трофей перешел на вечное хранение в клуб. В связи с тем, что ситуация сложилась так, что кубок распилить нельзя, было принято логичное решение — здесь (в Краснодаре) один кубок, там (в Петербурге) тот, который есть на вечном хранении. Все согласились с этим вариантом, — цитирует Алаева «РБ Спорт».

«Зенит» в 30-м туре победил «Ростов» (2:1) и стал победителем РПЛ в шестой раз подряд. В тройке также финишировали «Краснодар» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-zenitu-vruchili-kubok-kotory-j-by-l-u-nego-na-vechnom-hranenii/
ФК Зенит
Александр Алаев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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