Алаев рассказал о награждении «Зенита» после чемпионства

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какой кубок был вручен «Зениту» после победы в чемпионате России-2023/24.

— «Зениту» был вручен дубликат кубка?

— Не дубликат. У них оригинал, который клуб выиграл пять раз подряд и трофей перешел на вечное хранение в клуб. В связи с тем, что ситуация сложилась так, что кубок распилить нельзя, было принято логичное решение — здесь (в Краснодаре) один кубок, там (в Петербурге) тот, который есть на вечном хранении. Все согласились с этим вариантом, — цитирует Алаева «РБ Спорт».