Гранат: «Динамо» должно оставлять Личку»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат подвел итоги сезона для «бело-голубых».

«Наверняка какие-то изменения будут, но у команды хорошая обойма. Что касается тренера, то по результатам и игре, конечно, «Динамо» должно оставлять Марцела Личку», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

«Динамо» в заключительном туре РПЛ уступило «Краснодару» и упустило возможность стать чемпионом, заняв третье место. Золотые медали турнира завоевал «Зенит», в параллельном матче обыграв «Ростов» (2:1).