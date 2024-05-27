Алаев: «Распределение призовых будет рассмотрено накануне нового сезона»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, когда будут рассмотрены изменения в порядке распределения призовых в лиге.

«Накануне нового сезона — это касается как распределения призовых, так и изменений в регламенты», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Чемпионом России по итогам сезона-2023/24 стал «Зенит». Серебро завоевал «Краснодар», замкнуло тройку сильнейших «Динамо».