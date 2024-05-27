Слишкович оценил свое будущее в «Спартаке»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил, останется ли он в московском клубе после назначения нового главного тренера Деяна Станковича.

— Я должен разговаривать с клубом. Увидим, какое будущее. Может быть, буду нужен «Спартаку», может быть, нет, — сказал тренер Metaratings.ru

16 мая пресс-служба клуба официально объявила о назначении Станковича, начиная с сезона-2024/25. «Спартак» по итогам сезона занял пятое место в турнирной таблице с 50 очками.