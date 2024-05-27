Алаев считает завершившийся сезон лучшим в истории РПЛ

— Наверное, да. Есть еще чемпионат 1996-го года, который такие же эмоции вызывал. Схожие эмоции.

— На общем собрании 6 июня может быть обсуждение нового лимита на легионеров?

— В повестке нашего заседания общего собрания вопроса о легионерах нет. Нам предстоит техническое общее собрание, на котором надо утвердить итоги сезона, принять новых членов лиги и попрощаться с выбывшими, чтобы готовить календари и регламентирующие документы, — цитирует Алаева «РБ Спорт».