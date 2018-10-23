Глушаков удалил комментарий дочери Карреры

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков удалил комментарий Франчески Карреры, дочери бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры.

Напомним, что футболист поблагодарил итальянского специалиста за чемпионский сезон и выразил уверенность, что у него все будет хорошо. Старшая дочь Карреры написала в ответ: "Ты серьезно?". Игрок удалил комментарий Франчески, на что она отреагировала в своих сторис: "Где мой комментарий?".

Младшая дочь Карреры - Мартина - также отреагировала на отставку своего отца с поста главного тренера "Спартака". Она отметила, что Глушаков хотел, чтобы итальянца уволили.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

И.о. главного тренера красно-белых назначен испанец Рауль Рианчо.

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"Ты серьезно?" Дочь Карреры - о словах Глушакова