"Ты серьезно?" Дочь Карреры - о словах Глушакова

Франческа Каррера, дочь бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры отреагировала на слова полузащитника команды Дениса Глушакова в адрес ее отца.

- Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!, - написал ранее Глушаков в Инстаграме.

- Ты серьезно?????, - написала Франческа Каррера в комментарии к записи.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

И.о. главного тренера красно-белых назначен испанец Рауль Рианчо.

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