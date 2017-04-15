Гаджи Гаджиев: "Матч с "Уфой" для "Амкара" - просто очередная игра"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Уфы" дал понять, что команда старается не думать о турнирной ситуации. Пермяки идут на седьмом месте, в трех очках от зоны еврокубков. По словам Гаджиева, ничего плохого в мыслях болельщиков о возможном попадании в еврокубки нет.

- Хорошо, что есть такие рассуждения, - сказал Гаджиев в эфире канала "Наш футбол". - Болельщик всегда хочет, чтобы его команда была в лидерах. Ну и нам тоже хочется всех обыгрывать. У каждой команды свои возможности. Пока нам удается играть на своих возможностях. Иногда не получается, но такое бывает не только у нас.

Сегодняшняя игра - это просто очередная игра, в которой нужно выложиться на 100 процентов. Важно, чтобы мы играли изо всех сил, показывали свой максимум.

Матч "Амкар" - "Уфа" начнется в 12.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Амкар - "Уфа"